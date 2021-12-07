Путин и Байден начали переговоры в режиме видеоконференции Фото: REUTERS

Президент России и США, Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в режиме видеоконференции во вторник, 7 декабря.

«Приветствую, господин президент!», - сказал российский лидер.

«Добрый день. Рад видеть вас снова», - ответил глава Белого дома.

Как сообщали ранее в Кремле, переговоры в формате видеоконференции пройдут во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи.

Напомним, ранее в Кремле выразили надежду, что предстоящая беседа дух лидеров «будет достаточно обстоятельная», при этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что от предстоящего разговора не следует ждать каких-то прорывных решений. По его словам, Путину и Байдену в ходе переговоров предстоит провести «ревизию женевских договоренностей», то есть уточнить исполнение мероприятий, о которых главы государств договорились в ходе прошлой встречи в Женеве.

Как писал сайт kp.ru, глава Белого дома отметил, что рассчитывает на «долгий разговор» с российским коллегой. Российский лидер сообщил о планах обсудить «красные линии» в контексте ситуации на Украине.