Синоптики рассказали, какие регионы России накроет ледяной дождь и гололед Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какие российские регионы и в какое время накроет ледяной дождь и гололед.

Согласно приведённым данным, Саратовской и Пензенской области, а также Мордовии непогоды стоит ждать в 21.00. В полночь непогода придет в Мордовию, Калужскую и Брянскую область. Татарстан, Ульяновская и Орловская области накроет ледяной дождь и гололед в районе 06.00 среды, 8 декабря.

«Автомобилисты, будьте осторожны! Из-за этого гололеда сегодня в Воронежской области произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей», - предупредил синоптик в своем Instagram.

Напомним, ранее Тишковец сообщил, что сугробы в Москве превысили месячную норму. Все это произошло к 9 утра во вторник, 7 декабря. Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в столице во второй половине этой недели ожидаются 20-сантиметровые сугробы, что характерно для начала января.