На МЖД приостановили движение в область из-за человека на пути Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Движение поездов на МЦД-2 и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) в Московскую область через станцию «Пенягино» приостановлено из-за человека на путях. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

«На МЦД-2 и Рижском направлении [МЖД] приостановлено движение в область через станцию "Пенягино" из-за человека на пути. На станцию вызвана бригада спасателей. На время ожидания МЧС движение будет остановлено», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Дептрансе заявили о необходимости провести отмену части электропоездов, а также попросили пассажиров временно использовать альтернативные виды транспорта.

Напомним, в ноябре московском метрополитене мужчина погиб, пытаясь спасти упавшего на пути пассажира. Как сообщили в столичном Департаменте транспорта, мужчина свалился на пути перед приближающимся поездом, после чего один из прохожих пытался его спасти, однако тоже упал. Благодаря бдительности вовремя затормозившего машиниста, первый мужчина остался жив, но пытавшийся спасти его прохожий погиб.