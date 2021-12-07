Суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской по подозрению в госизмене

Наталья Поклонская Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский апелляционный суд Киева разрешил задержать бывшего генерального прокурора Крыма, а ныне посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской, по подозрению в государственной измене. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе инстанции.

«Удовлетворено ходатайство прокурора офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. (Поклонской.) с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - рассказали там.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде, после чего заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов предложил подготовить документы для экстрадиции российского дипломата. Российская сторона в свою очередь заявляли, что новая должность политика «не имеет никакого отношения к Украине», и напомнили о «абсолютном иммунитете».

Как писал сайт kp.ru, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пригрозил Поклонской «правосудием» со стороны украинских силовиков, которые «упакуют» ее и «отправят подальше от своей квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО». В ответ дипломат выразила «благодарность за интерес» к ее «скромной персоне», отметив, что, на Украине много людей, «желающих совершить в отношении нее преступление».