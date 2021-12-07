Стрелявший в московском МФЦ мужчина планировал нападение Фото: Иван ВИСЛОВ

Мужчина, открывший стрельбу в московском МФЦ «Рязанский», спланировал свое нападение заранее.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, злоумышленник открыл огонь «с порога» магазина. «Сергей Глазов заранее спланировал нападение, он пришел в МФЦ, отказался надеть маску и с порога начал стрелять», - приводит издание слова своего собеседника.

Напомним, стрельба в московском МФЦ произошла во вторник, 7 декабря. В результате погибли два человека, трое пострадали. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, врачи сделают все возможное по оказанию помощи раненым.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что мужчину задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Глава ведомства Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде правоохранителя. В министерстве отметили «смелые и решительные действия» правоохранителя. Полицейский позже рассказал, как задержал стрелявшего.