Правительство выделило еще 89 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения Фото: REUTERS

Правительство дополнительно выделило российский регионам 89 млрд рублей из резервного фонда на покрытие расходов, которые связаны с оказанием бесплатной медицинской помощи гражданам. Соответствующее распоряжение во вторник, 7 декабря, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как предполагается, дополнительное финансирование поможет субъектам повысить запас прочности систем здравоохранения, а также позволит продолжить бороться с распространением коронавирусной инфекцией, не сокращая при этом расходы на плановую медицинскую помощь.

«Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий», - заявил глава российского правительства в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В июне-июле этого года на данные цели уже было выделено 110 млрд рублей, а в октябре на эти цели направили еще 56 млрд рублей.

Напомним, сегодня, 7 ноября, Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Премьер-министр отметил, что на сегодняшний день нет ясности, как повлияет «на общую картину» новый штамм коронавируса «омикрон».