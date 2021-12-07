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Экономика7 декабря 2021 17:02

Правительство выделило еще 89 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения

Средства пойдут на покрытие расходов, которые связаны с оказанием бесплатной медицинской помощи гражданам
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Правительство выделило еще 89 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения

Правительство выделило еще 89 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения

Фото: REUTERS

Правительство дополнительно выделило российский регионам 89 млрд рублей из резервного фонда на покрытие расходов, которые связаны с оказанием бесплатной медицинской помощи гражданам. Соответствующее распоряжение во вторник, 7 декабря, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как предполагается, дополнительное финансирование поможет субъектам повысить запас прочности систем здравоохранения, а также позволит продолжить бороться с распространением коронавирусной инфекцией, не сокращая при этом расходы на плановую медицинскую помощь.

«Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий», - заявил глава российского правительства в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В июне-июле этого года на данные цели уже было выделено 110 млрд рублей, а в октябре на эти цели направили еще 56 млрд рублей.

Напомним, сегодня, 7 ноября, Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Премьер-министр отметил, что на сегодняшний день нет ясности, как повлияет «на общую картину» новый штамм коронавируса «омикрон».