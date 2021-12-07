Специалист по питанию рассказала, как выбрать качественную колбасу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалист по питанию, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания GetVegetable.com Елена Доронкина рассказала, чего не должно быть в составе колбасы.

"Важно обратить внимание не только на срок годности, но и на условия, в которых магазин держит колбасу на полке - температура в холодильнике должна быть не менее 0 и не более 6 градусов. Если колбаса находится не в вакуумной упаковке - ее срок годности снижается", - пояснила она в беседе с изданием "Газета.ru"

Так, по ее мнению, в составе не должно быть мяса курицы, крахмала, клетчатки, растительных белков, пищевых добавок E120 и E252, которые при накопительном эффекте могут вызывать онкологию.

Доронкина добавила, что в наше время трудно определять качества колбасы, так как производитель не указывает состав в процентах.

Эксперт по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко в беседе с "Пятым каналом" также отмечала, что этот продукт не входит в рацион здорового питания.

"Есть ряд добавок, к примеру, коптильные препараты, какие-то добавляются, есть добавки, которые имеют канцерогенный эффект, есть эмульгаторы, которых не должно там быть: Е536, Е252", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что производители колбасы и сосисок начали обращаться к ритейлерам с запросами повышения оптовых цен на свою продукцию в пределах 10−15%. Эксперты связывают рост цен с увеличением стоимости сырья, передает "Свободная пресса".