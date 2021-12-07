Суд в Дании снял арест с российского исследовательского судна "Академик Иоффе". Фото: Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Суд в Дании удовлетворил апелляционную жалобу, поданную на арест российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе». Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в Институте океанологии РАН.

«Институт не сомневался в незаконности ареста и сделал свою работу по его вызволению качественно и быстро», - приводит РЕН.ТВ слова директора Института океанологии, доктора географических наук Алексея Соколова.

На данный момент изъятые документы доставляются на судно, и судно может отправиться домой уже сегодня 7 декабря.

Напомним, датского города Скаген задержали российское океанографическое судно «Академик Иоффе» 1 ноября 2021 власти. Уникальное судно принадлежит Институту океанологии РАН и занимается исследованиями гидросферы уже 33 года.

Как сообщалось, арест провели «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью». Около десяти лет судно арендовала компания One Ocean Expedition, возившая на нем туристов. Сотрудничество было приостановлено, а компания обанкротилась. В Дании судно задержали из-за долгов, образовавшихся в данной ситуации за топливо и стоянку.