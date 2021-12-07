Россиянин Непомнящий проиграл норвежцу Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский шахматист Ян Непомнящий с белыми фигурами проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону, проходящего в Дубае.

Девятая партия во вторник, 7 декабря, завершилась победой Карлсена на 39-м ходу. После девяти партий норвежский шахматист ведет со счетом 6:3. Десятая партия состоится в среду, 8 декабря, россиянин будет играть черными фигурами.

Напомним, в восьмой партии за титул чемпиона мира Непомнящий сдался. Партия закончилась со счетом 5:3 в пользу Карлсену. До этого шесть партий из восьми завершились с ничейным счетом. Первое поражение россиянина от норвежца пришлось на шестую партию, которая стала самой длинной в истории матчей на первенстве мира. Встреча продолжалась более восьми часов, в ней было сделано 136 ходов.

Матч за мировую шахматную корону в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, после которых следует 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с прибавлением 30 секунд на каждый ход с 61-го.