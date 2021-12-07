В Шереметьевском профсоюзе лётного состава рассказали, какие средства защиты нужны бортпроводникам Фото: Мария ЛЕНЦ

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов рассказал, какие средства защиты нужны бортпроводникам.

"Пластиковые наручники [нужны] точно. Специальные ремни, думаю, тоже.<...>Электрошокеры или какие-нибудь баллончики со слезоточивым газом точно нельзя", - заявил он в беседе с NEWS.ru

Дельдюжов отметил, что дебоширы - это проблема определённых рейсов, на которые всегда ставят бортпроводников-мужчин.

"Пассажиры иногда "готовятся" к отлёту заранее, пьют за несколько дней до рейсов и приходят на них уже "заряженные". К тому же люди покупают алкоголь уже после досмотра и потом пьют его в салоне. Основная причина дебошей в этом", - добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий бортпроводникам применять против авиадебоширов спецсредства. Ранее соответствующие поправки в Воздушный кодекс РФ 24 ноября 2021 года в III чтении приняли депутаты Госдумы, передают "Известия".