В Шереметьевском профсоюзе лётного состава рассказали, какие средства защиты нужны бортпроводникам
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Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов рассказал, какие средства защиты нужны бортпроводникам.
"Пластиковые наручники [нужны] точно. Специальные ремни, думаю, тоже.<...>Электрошокеры или какие-нибудь баллончики со слезоточивым газом точно нельзя", - заявил он в беседе с NEWS.ru
Дельдюжов отметил, что дебоширы - это проблема определённых рейсов, на которые всегда ставят бортпроводников-мужчин.
"Пассажиры иногда "готовятся" к отлёту заранее, пьют за несколько дней до рейсов и приходят на них уже "заряженные". К тому же люди покупают алкоголь уже после досмотра и потом пьют его в салоне. Основная причина дебошей в этом", - добавил он.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий бортпроводникам применять против авиадебоширов спецсредства. Ранее соответствующие поправки в Воздушный кодекс РФ 24 ноября 2021 года в III чтении приняли депутаты Госдумы, передают "Известия".