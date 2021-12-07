Иммунолог Жемчугов заявил, что пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается

Иммунолог заявил, что пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пандемия COVID-19 в человеческой популяции заканчивается, и инфекция ищет нового «хозяина» - животное. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Жемчугов считает, что в человеческой популяции пандемия коронавируса подходит к концу, но конкретные сроки ее окончания пандемии будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70% вакцинированных и переболевших. По его мнению,

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо «взять в руки руль и вакцинировать тех, кто наименее вакцинирован». «Когда их станет больше 70-80% (вакцинированных и переболевших), вирус должен найти свое новое убежище - это вот каких-то животных в природе», - отметил он.

Напомним, ранее британские ученые заявили, что пандемия коронавируса продлится минимум до 2026 года. Специалисты отметили необходимость на протяжении всего этого времени проводить вакцинацию и мониторить данных.