Зеленский ввел новые санкции из-за выборов в Госдуму в Крыму

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) незалежной о новых санкциях в отношении кандидатов на выборах в Государственную думу в Крыму и членов избирательных комиссий республики. Тексты соответствующих указов опубликованы во вторник на сайте офиса украинского лидера.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры"», - говорится в текстах трех указов.

В соответствующем документе представлены фамилии нескольких десятков кандидатов от разных российских политических партий и членов избирательных комиссий Крыма. Кроме того, ограничения введены в отношении двух американских компаний и фирмы, зарегистрированной на Каймановых островах.

В «черный список» попал глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев. В отношении этого политика санкции введены на десять лет. Ограничения предполагают блокирование его активов, ограничение перелетов, транзита, торговых операций, а также запрет вывода капитала из Украины.

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума, прошедшего 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан высказались за воссоединение полуострова с РФ.