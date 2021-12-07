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Политика7 декабря 2021 18:49

Макрон надеется, что переговоры Путина и Байдена снизят напряженность в отношениях России и Запада

Французский лидер высказался за то, чтобы начать работу «в русле снижения напряженности»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что прошедшие во вторник, 7 декабря, переговоры между лидерами России и США, Владимиром Путиным и Джо Байденом позволят снизить напряженность в отношениях между западными странами и Москвой.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряженности», - заявил французский лидер.

Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли в формате видеоконференции по защищенной видеосвязи. Беседа двух лидеров продолжалась два часа. Как сообщили в Белом доме, главы государств обсудили двусторонний диалог по кибербезопасности и по стратегической стабильности. Кроме того, там заявили, что американский президент озвучил российскому коллеге обеспокоенность Вашингтона и европейских союзников наращиванием российских сил у Украины, призвав «вернуться к дипломатии».