Прокуратура Германии запросила пожизненного заключения россиянину, обвиняемому в убийстве грузина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения россиянина, обвиняемого в убийстве грузинского гражданина в Берлине.

Как передает портал t-online.de, по заявлениям немецкой прокуратуры, все обвиняемые в убийстве грузинского гражданина должны быть приговорены к пожизненному заключению. Вместе с тем отмечается, что федеральный прокурор Германии посчитал доказанным факт, что россиянин застрелил свою жертву в парке «Малый Тиргартен» в августе 2019 года. Это убийство считают заказным.

Когда именно будет вынесен приговор, на данный момент не известно.

Убийство в парке, расположенном в округе Альт-Моабит, произошло в конце августа 2019 года. Как заявляет обвинение, предполагаемый гражданин России Вадим К. сделал два выстрела по жертве, подъехав к ней на велосипеде. Позже он переоделся и попытался избавиться от улик, выкинув их в реку, однако был задержан после того, как к правоохранителям обратились свидетели.

Следствие полагает, что «в неизвестный момент государственные органы центрального правительства РФ дали поручение обвиняемому ликвидировать гражданина Грузии» чеченского происхождения, который находился в Германии в качестве беженца. Обвиняемый заявил, что он родился в Иркутске, живет в Брянске, а по профессии инженер.

Москва неоднократно отвергла причастность к случившемуся, однако 4 декабря МИД ФРГ сообщил о высылке двух российских дипломатов из-за недостаточного, по их заявлению, сотрудничества российских властей по данному делу. Россия ответила симметрично.