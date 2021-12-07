США расширили санкционный список по Ирану и Сирии Фото: REUTERS

Министерство финансов США расширило свой «черный список», включив в него 15 физических лиц из Ирана, Сирии и Уганды. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в ведомстве, где отметили, что под санкции попали и военные из-за «репрессивных» действий против мирного населения.

«OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США) вносит в список 15 субъектов в трех странах в связи с серьезными нарушениями прав человека и репрессивными действиями, направленными против ни в чем не повинных гражданских лиц, политических оппонентов и мирных протестующих», - говорится в заявлении министерства.

Госдепартамент США отметил, что в санкционный список попали командующий военной разведки Уганды, три сотрудника сирийской разведки, а также два сирийских военных, которые «ответственны за нападения с применением химического оружия на гражданское население».

В ведомстве также заявили, под ограничения с разделом 106 CAATSA закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» подали двое физических лиц, ответственные за «нарушения международнопризнанных прав человека в Иране», и две тюрьмы в иранских городах Захедан и Исфахан. Как заявили в Госдепе США, эти тюрьма несут ответственность «за внесудебные казни и произвольные задержания».