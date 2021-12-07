Путин на переговорах с Байденом заявил об опасных попытках НАТО освоения украинской территории Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил об опасных попытках НАТО освоения украинской территории. Об этом сообщается на сайте Кремля.

- Владимир Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей, - говорится в сообщении на сайте Кремля.