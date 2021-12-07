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Политика7 декабря 2021 19:58

Путин на переговорах с Байденом заявил об опасных попытках НАТО освоения украинской территории

Ранее украинские представители призывали членов НАТО разместить своих военных на украинской территории
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Путин на переговорах с Байденом заявил об опасных попытках НАТО освоения украинской территории

Путин на переговорах с Байденом заявил об опасных попытках НАТО освоения украинской территории

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил об опасных попытках НАТО освоения украинской территории. Об этом сообщается на сайте Кремля.

- Владимир Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей, - говорится в сообщении на сайте Кремля.