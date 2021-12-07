Фигурист Денис Ходыкин рассказал о важном совете Татьяны Тарасовой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский фигурист Денис Ходыкин, работающий в паре с Дарьей Павлюченко, рассказал о работе с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой, которая помогала ставить им программу в сезоне 2019-2020 года на музыку The Storm (Havasi).

"Помню, я как-то очень долго не мог понять, чего Татьяна Анатольевна от меня хочет. А оказалось, что она просто просила кататься так, как я чувствую. Это помогло, да. И помогает в работе до сих пор", - поделился Ходыкин в беседе с изданием "Газета.ru".

Фигурист рассказал, что Тарасова посоветовала ему не контролировать каждый свой шаг, а делать на тренировке то, что чувствуешь, ведь тренер посмотрит и подскажет.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на Гран-При России в парах. После первой половины соревнований они шли первыми и набрали 73,91 балла.