Фото омикрон-штамма коронавируса: как выглядит новый вариант Covid-19

Фото штамма "омикрон" ученые показали в двух вариантах Фото: REUTERS

Университет Гонконга опубликовал фото штамма "омикрон" коронавируса. Как выглядит омикрон-штамм Covid-19, удалось узнать при помощи электронного микроскопа. Снимок опубликовали в Twiiter высшего учебного заведения.

Для получения изображения ученые получили клетку почки обезьяны, которая заразилась новым вариантом коронавирусной инфекции. Полученное фото показали сразу в двух вариантах – при небольшом и при сильном увеличении.

По словам исследователей, фото "омикрона" демонстрируют повреждение клеток с набухшими везикулами, которые содержат вирусные частицы. Они выделяются черным цветом. Увеличенная фотография позволяет разглядеть агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Италии опубликовали первое в мире изображение нового штамма "омикрон", который британские ученые признали "потенциально самым опасным" в мире из-за наиболее высокого числа мутаций. Как выглядит S-белок "омикрона", выяснили врачи госпиталя Bambino Gesu и ученые госуниверситета Милана.