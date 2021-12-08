В Европарламенте поддержали бойкот Олимпийских игр в Пекине

В ЕП поддержали бойкот США Олимпиады в Пекине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Европарламента (ЕП) и замглавы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер считает необходимым вслед за Соединенными Штатами Америки объявить бойкот Олимпийским играм в Пекине.

- Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних (Олимпийских) игр (в Китае), — сказала она в интервью медиагруппе Funke.

По мнению Бер, США с опозданием начали бойкотировать Олимпиаду и это «наименьшее», что может сделать Запад. Политик считает, что спортивное мероприятия в Китае станет «гигантской пропагандистской инсценировкой».

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай выразил США решительный протест за планы дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. По его словам, Соединенные Штаты нарушили «принцип политической нейтральности физкультуры и спорта», установленный Олимпийской хартией. Дипломат призвал американскую сторону прекратить политизировать спорт. В противном случае будет нанесен «ущерб целому ряду направлений сотрудничества двух стран, а также диалогу по региональным и глобальным вопросам», уточнил Лицзянь.