Экипаж «Союза МС-20» проводили под песню «Трава у дома»

Экипаж космического корабля «Союз МС-20» проводили под песню «Трава у дома» Фото: REUTERS

Экипаж космического корабля «Союз МС-20» проводили песней «Трава у дома» советской группы «Земляне».

Композиция была исполнена в новом варианте на русском и японском языках. Ее записал дуэт Deai, состоящий из японки Нацуки Сугавары и россиянина Виталия Сунцева, пишет РИА Новости.

Напомним, в состав экипажа входят миллиардер Юсака Маэдзава, его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано, а также российский космонавт Александр Мисуркин.

Пуск «Союза МС-20» запланирован на 10:38 по московскому времени 8 декабря 2021 года. Экипаж вернется на Землю 20 декабря.

Ранее российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и вывела на орбиту два европейских навигационных спутника Galileo. Об этом сообщила компания Arianespace. Пуск состоялся в 03:19 по московскому времени. Двигатели разгонного блока были запущены примерно через 19 минут после старта.