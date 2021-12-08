Умер Игорь Гамула, бывший главный тренер ФК "Ростов"

Игорь Гамула / Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Умер Игорь Гамула, бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов". Он скончался в возрасте 61 года. О смерти экс-футболиста и тренера сообщает "КП-Спорт" в среду, 8 декабря 2021 года.

Соболезнования в связи со смертью бывшего наставника выразили в ФК "Ростов".

"Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба, - говорится в сообщении. - Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича".

Игорь Гамула начал футбольную карьеру игроком "Зари" (Ворошиловград), где дебютировал в основе в 1978 году. После этого поиграл СКА (Ростов-на-Дону), "Ростсельмаше" (Ростов-на-Дону), "Атоммаше" (Волгодонск) и двух командах из украинского Херсона: "Кристалл" и "Таврия".

Тренировал "Таврию", "Черноморец" (Новороссийск), "Дуагаву" (Латвия), "Закарпатье" (Украина) и "Ростов". Последним футбольным клубом Игоря Гамулы стал московский "Гераклион".