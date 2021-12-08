Банк «Открытие» запустил новогоднюю акцию «Плати в движении»

Доля бесконтактных платежей в России продолжает расти. Клиенты банков все чаще расплачиваются даже не картой, а ее цифровым аватаром, загруженным в мобильный телефон или гаджет. Это быстро и максимально безопасно. Информация передается с помощью одноразового токена, перехватывать который не имеет смысла.

Чтобы стимулировать дополнительную платежную активность в бесконтактном формате, банк «Открытие» и Mastercard запустили новогоднюю акцию «Плати в движении».

- Клиенты получат дополнительный призовой кешбэк. По 1000 рублей будет зачислено на карту Opencard 3 тысячам человек, которые совершат больше всего бесконтактных покупок до 31 декабря 2021 года, - говорится в официальном сообщении банка.

Там пояснили, что принять участие в акции довольно просто. Во-первых, нужно быть клиентом банка «Открытие» старше 18 лет или открыть карту Opencard в декабре. Во-вторых, расплачиваться дебетовой Opencard международной платежной системы Mastercard. В-третьих, до конца декабря совершить по ней покупки телефоном или смарт-устройством в российских магазинах на общую сумму от 10 тысяч рублей.

При этом учитываются покупки с помощью всех действующих сервисов бесконтактной оплаты (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Кошелек Pay, Mi Smart Band, Garmin Pay, Swatch Pay, ISBC Pay). Победителей определят в период с 1 по 15 января 2022 года. Призовые на их карты перечислят не позднее 20 января.