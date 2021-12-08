Опрос: большинство россиян в декабре планируют отдыхать на природе Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Аналитики сервиса OneTwoTrip провели опрос, в котором приняли участие 2530 человек и выяснили, что большинство россиян в декабре 2021 года планируют отдыхать на природе, а из пунктов назначения чаще рассматривают Москву (13,6%), Санкт-Петербург (6%) и Сочи (4,5%).

При этом 48,3% участников опроса хотят максимально погрузиться в работу, чтобы хорошо отдохнуть в начале января, сообщает издание "Газета.ru"

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