Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу Tor Project в России

В России заблокировали ресурс Tor Project Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к ресурсу Tor Project на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- На основании судебного решения ресурс https://www.torproject.org внесен в Единый реестр запрещенной информации. <...> На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен, — цитирует текст сообщения ТАСС.

Причиной стало то, что на указанном сайте размещалась информация, обеспечивающая работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту.

Напомним, разработчики анонимного браузера Tor сообщали об угрозе его блокировки в России. По их словам, Россия является второй страной в мире по количеству пользователей Tor. Каждый день им пользуется более 300 тысяч россиян, это 15% от общего количества пользователей браузера.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт Etsy - крупнейшей торговой площадки для продажи вещей ручной работы. Причиной стал тот факт, что на сайте была размещена информация с рекламой и реализацией аксессуаров торговой марки Gucci с доставкой в пределах России. Жалоба вызвана тем, что на сайте существовала страница с репликами товаров этого модного дома.