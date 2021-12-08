В Госдуме усомнились, что успеют принять закон об отмене обязательного техосмотра в 2021 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Помощница первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Марина Финагина заявила, что законопроект об отмене обязательного техосмотра могут не успеть принять до конца 2021 года из-за вносимых поправок.

"Там много изменений, так что срок точно будет больше. На данный момент нет информации, что он будет рассмотрен в декабре", - сообщила она изданию "Газета.ru".

Напомним, законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев получил положительный отзыв правительства с учетом небольшой доработки. Речь идет о том, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе, передает телеканал "360"

Автоэксперт, главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков в беседе с RT положительно высказывался о новой инициативе.

"Я считаю, что мы ничего не потеряем и ничего принципиально страшного на наших дорогах не произойдёт, что, скорее всего, подтвердит и статистика", - пояснил он.