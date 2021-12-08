Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 9:44

Многодетная семья 6 лет жила без газа и воды

Получить благоустройство на участке семья смогла только через прокуратуру
Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Семье подключат газ и воду

Семье подключат газ и воду

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Многодетная семья с тремя детьми получила долгожданный участок для строительства дома в Омске шесть лет назад. Но вся радость закончилась, когда они обнаружили отсутствие на участке коммуникаций для подведения газа и воды.

Семья пыталась самостоятельно добиться от администрации Омска, которая выделила участок, провести газо- и водопровод, но все было безуспешно.

Отчаявшись, жители Омска обратились в прокуратуру. Как уточнили в пресс-службе ведомства изданию Город 55, по факту жалобы семьи была проведена проверка. Оказалось, что семья действительно получила участок в 2015 году, но вплоть до 2021 года работы по подведению необходимых коммуникаций не были проведены.

Чтобы помочь многодетной семье добиться справедливости, прокуратура обратилась в Центральный районный суд. Накануне, 7 декабря, суд рассмотрел обращение и встал на сторону истцов. Теперь администрация города официально обязана провести газ и воду на выделенный ранее участок. В прокуратуре также отметили, что после вступления в законную силу решения суда, они проконтролируют ход работ по подключению участка к коммуникациям.