Многодетная семья 6 лет жила без газа и воды

Семье подключат газ и воду Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Многодетная семья с тремя детьми получила долгожданный участок для строительства дома в Омске шесть лет назад. Но вся радость закончилась, когда они обнаружили отсутствие на участке коммуникаций для подведения газа и воды.

Семья пыталась самостоятельно добиться от администрации Омска, которая выделила участок, провести газо- и водопровод, но все было безуспешно.

Отчаявшись, жители Омска обратились в прокуратуру. Как уточнили в пресс-службе ведомства изданию Город 55, по факту жалобы семьи была проведена проверка. Оказалось, что семья действительно получила участок в 2015 году, но вплоть до 2021 года работы по подведению необходимых коммуникаций не были проведены.

Чтобы помочь многодетной семье добиться справедливости, прокуратура обратилась в Центральный районный суд. Накануне, 7 декабря, суд рассмотрел обращение и встал на сторону истцов. Теперь администрация города официально обязана провести газ и воду на выделенный ранее участок. В прокуратуре также отметили, что после вступления в законную силу решения суда, они проконтролируют ход работ по подключению участка к коммуникациям.