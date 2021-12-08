Верховный суд РФ разрешил штрафовать россиян за отсутствие маски по фото

В России разрешили штрафовать людей за отсутствие маски по фото Фото: Иван ВИСЛОВ

Верховный суд России принял решение, согласно которому разрешается штрафовать людей за отсутствие маски без экспертизы. Для этого достаточно протокола и фотофиксации.

Суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из района Люблино в Москве. Управа района пришла в него с проверкой и увидела работника без медицинской маски. Магазин был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Однако представитель магазина выразил несогласие со штрафом и оспорил решение суда, указав на отсутствие экспертизы по фото и отсутствие допроса понятых. В решении Верховного суда говорится, что в данном случае нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике» и фото является достаточным основанием для штрафа.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 30 752 случая COVID-19. С начала пандемии было выявлено 9 895 597 случаев. Лидером по заболеваемости стала Москва, где за сутки заболели 3004 человека. На втором месте идет Санкт-Петербург — 2209 случаев. Тройку замыкает Московская область — 1854 случаев. Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1 179 летальных исходов. Из больницы выписали 36 976 человек.