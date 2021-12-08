В России предложили увеличить отпуск работающих пенсионеров Фото: Артем КИЛЬКИН

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением увеличить длительность отпуска работающих пенсионеров до 31 дня.

"Прошу вас оценить целесообразность увеличения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска для данной категории граждан до 31 календарного дня, оставив при этом право на дополнительный отпуск сроком до 14 дней без сохранения заработной платы", - цитирует тест обращения RT.

В Союзе пенсионеров России оценили инициативу общественника, но отметили, что "вопрос может упереться в экономику".

"10 млн работающих пенсионеров, часть из них достаточно высокооплачиваема, где-то четверть. Это люди, работающие в системе культуры, образования, науки. Это достаточно большие расходы бюджетных ресурсов", - рассказал изданию председатель союза Валерий Рязанский

Ранее Министерство труда России подготовило предложения о дополнительной компенсации пенсионерам из-за высокой инфляции. По словам министра, в рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, передает телеканал "360".

Автоматическая индексация выплат с 1 декабря этого года ожидает 3 категорий пенсионеров. Пересчет пенсий положен жителям страны, которым в ноябре исполнилось 80 лет, пенсионеров, работавших вплоть до августа 2021 года и жители страны, которые подавали заявления на перерасчет, рассказывает РИАМО.