СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение по четырем статьям россиянке Сапеге

София Сапега Фото: скриншот видео

Следственный комитет Белоруссии предъявил окончательное обвинение россиянке Софии Сапеге по четырем статьям. Об этом сообщил председатель СК Дмитрий Гора.

- Среди них - разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, — уточнил он.

Уголовное дело предъявят для ознакомления в ближайшее время.

Напомним, 23 мая 2021 года летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске после ложного сообщения о минировании. Этим рейсом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали в аэропорту после проверки документов. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью за организацию массовых беспорядков. Вместе с ним была задержана россиянка София Сапега.

По информации источников «Русской службы BBC», Сапега находится в тяжелом психологическом состоянии и страдает от бессонницы.