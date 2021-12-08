Саакашвили возобновил лечение в обмен на разрешение смотреть телевизор

Михаил Саакашвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возобновил лечение. Об этом сообщил ТАСС адвокат заключенного Дмитрий Садзаглишвили в среду, 8 декабря 2021 года.

"После того как Специальная пенитенциарная служба отступила и вчера же после заявления Саакашвили разрешила ему смотреть телевизор, бывший президент прекратил протест и продолжил лечение", - уточнил юрист.

Ранее Саакашвили объявил об отказе от лечения в знак протеста против запрета на использование телевизора.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года. Как писал сайт kp.ru, президент Грузии Саломе Зурабишвили одобрила перевод экс-главы республики из тюрьмы в военный госпиталь города Гори. До этого политику стало плохо из-за голодовки, в результате которой он потерял сознание и попал в реанимацию.