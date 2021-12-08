Суд Москвы отклонил иск Земфиры к писателю Гришковцу на 1,5 млн рублей

Земфира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Останкинский суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры к писателю Евгению Гришковцу на 1,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В иске артистки указано, что Гришковец во время обсуждения ее альбома «бордерлайн» в эфире телеканала «Дождь»* всячески оскорблял Земфиру. В частности, назвал «наркоманкой». В качестве компенсации певица потребовала взыскать с писателя 1,5 млн рублей.

- Решением Останкинского районного суда Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Рамазановой З. Т. к Гришковцу Е. В. и ООО «Телеканал «Дождь»* о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании денежной компенсации морального вреда, — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Ранее Гришковец заявил, что сожалеет о своих резких высказываниях в адрес Земфиры. Пожалел он о том, что был категоричен, груб, позволил себе гнев. Записал видеообращение, в котором сообщил, что искренне сожалеет, что был излишне эмоционален в высказываниях в публичном пространстве. И готов за свой поступок принести извинения Земфире. Но говорить о причинах, которые побудили его на эти высказывания, и на каком фоне это происходило, Гришковец не стал.

*Организация, признанная в России СМИ-иноагентом