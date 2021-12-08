В Кремле сообщили, что правительство пристально следит за ростом цен на бензин в регионах

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что правительство России пристально следит за ростом цен на бензин в ряде регионов страны.

- Вопрос правительства. Такая динамика на повышение есть в некоторых регионах, это предмет самого пристального внимания правительства. Именно оно контролирует работу демпферного механизма, рекомендую туда обратиться, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

В конце сентября цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд в России. Согласно данным торгов, биржевая цена за тонну бензина превысила 60,18 тысячи рублей. Прошлый рекорд был зафиксирован летом 2021 года. 22 июля цена бензина марки Аи-95 составила 60 029 рублей за тонну, что также было впервые для российского рынка. В целом же цены на бензин, по данным Росстата, начали снижаться с приходом осени. Как обещает Минэнерго, в дальнейшем розничная стоимость горючего будет меняться темпами, близкими к уровню инфляции.