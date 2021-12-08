В Верховном суде объяснили, что штраф за отсутствие маски по фото коснется не всех россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе Верховного суда РФ объяснили, что практика штрафования за отсутствие средств индивидуальной защиты по фото- и видеоматериалам не распространится на всех россиян.

"Это решение на конкретное дело - магазин ООО "Люблино". Были представлены фотографии продавца как доказательство того, что он находился без маски.", - пояснили в ведомстве NEWS.ru.

Юристы, опрошенные изданием также отметили, что наказывать простых граждан за отсутствие маски исключительно на основе фото и видео нельзя.

Напомним, Верховный суд России разрешил штрафовать безмасочников без расследования и назначения экспертизы. Чтобы выписать штраф, достаточно протокола и фотофиксации, передает ФАН.

Ранее космонавт Антон Шкаплеров предложил использовать фото из космоса в качестве доказательств в суде. По мнению космонавта, современные технологии позволяют определить типы машин и скопления людей, в определенных случаях этого может оказаться достаточно, рассказывает телеканал "360".