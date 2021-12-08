Песков заявил, что Путин не может дать распоряжения Центробанку о ключевой ставке

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Поручение Владимира Путина о снижении уровня инфляции в России до 4% не означает, что президент России дал указание Центробанку повысить ключевую ставку, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин не может дать указания повысить ставку, поэтому в данном случае вопрос сформулирован некорректно, - подчеркнул официальный представитель Кремля. - Это решение принимает Центробанк и это целиком и полностью прерогатива мегарегулятора".

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам с членами правительства заявил, что в 2022 году инфляцию необходимо опустить до целевого уровня в 4%. За 11 месяцев этого года она поднялась до 8,4%.

Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой из-за роста цен.