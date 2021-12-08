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Экономика8 декабря 2021 10:42

Песков заявил, что Путин не может дать распоряжения Центробанку о ключевой ставке

Представитель Кремля подчеркнул, что такие решения ЦБ принимает самостоятельно
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Поручение Владимира Путина о снижении уровня инфляции в России до 4% не означает, что президент России дал указание Центробанку повысить ключевую ставку, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин не может дать указания повысить ставку, поэтому в данном случае вопрос сформулирован некорректно, - подчеркнул официальный представитель Кремля. - Это решение принимает Центробанк и это целиком и полностью прерогатива мегарегулятора".

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам с членами правительства заявил, что в 2022 году инфляцию необходимо опустить до целевого уровня в 4%. За 11 месяцев этого года она поднялась до 8,4%.

Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой из-за роста цен.