В Кремле надеются, что новый канцлер ФРГ продолжит политику страны по вопросу "Северного потока — 2"

В Кремле выразили надежду, что новый канцлер ФРГ продолжит политику страны по вопросу "Северного потока — 2" Фото: REUTERS

Москва надеется на то, что новый канцлер Германии станет преемником политики страны по вопросу "Северного потока — 2". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Безусловно, мы рассчитываем на преемственность, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Песков сообщил, что Путин отправит поздравительную телеграмму Олафу Шольцу. Он также выразил надежду, что между главами государств сложатся конструктивные отношения.

Напомним, новым канцлером Германии избран представитель социал-демократической партии Олаф Шольц. Соответствующее решение принято в среду, 8 декабря 2021 года, по итогам голосования в немецком бундестаге. Кандидатуру Шольца поддержали 395 народных избранников из 736. Для избрания канцлером достаточно было получить 369 голосов. 63-летний политик был мэром Гамбруга, а затем в правительстве Ангелы Меркель занимал пост министра финансов и вице-канцлера.