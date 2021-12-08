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Экономика8 декабря 2021 10:43

В Кремле надеются, что новый канцлер ФРГ продолжит политику страны по вопросу "Северного потока — 2"

Владимир Путин отправит Олафу Шольцу поздравительную телеграмму
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Кремле выразили надежду, что новый канцлер ФРГ продолжит политику страны по вопросу "Северного потока — 2"

В Кремле выразили надежду, что новый канцлер ФРГ продолжит политику страны по вопросу "Северного потока — 2"

Фото: REUTERS

Москва надеется на то, что новый канцлер Германии станет преемником политики страны по вопросу "Северного потока — 2". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Безусловно, мы рассчитываем на преемственность, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Песков сообщил, что Путин отправит поздравительную телеграмму Олафу Шольцу. Он также выразил надежду, что между главами государств сложатся конструктивные отношения.

Напомним, новым канцлером Германии избран представитель социал-демократической партии Олаф Шольц. Соответствующее решение принято в среду, 8 декабря 2021 года, по итогам голосования в немецком бундестаге. Кандидатуру Шольца поддержали 395 народных избранников из 736. Для избрания канцлером достаточно было получить 369 голосов. 63-летний политик был мэром Гамбруга, а затем в правительстве Ангелы Меркель занимал пост министра финансов и вице-канцлера.