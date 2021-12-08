В Кремле считают, что пропаганда вакцинации должна быть в рамках здравого смысла

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пропаганда вакцинации от коронавирусной инфекции в России необходима, но ее следует проводить в рамках здравого смысла, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 8 декабря 2021 года.

"Все должно быть в рамках здравого смысла, но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно", - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские власти стараются не принуждать, а убеждать население вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин в ходе беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

Напомним, во время совещания с членами правительства 24 ноября президент РФ Владимир Путин напомнил, что решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным. По словам российского президента, это касается и несовершеннолетних.