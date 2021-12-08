Сенатор Джабаров прокомментировал призывы отключить Россию от SWIFT

В Совфеде прокомментировали призывы отключить Россию от SWIFT Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что отключить Россию от мировой финансовой системы, SWIFT нельзя, поскольку она является одним из крупнейших игроков глобальной экономики.

Парламентарий предположил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пытается выдать свое мнение за позицию Америки.

"При всем уважении к ее политическому весу, к ее должности, не она будет принимать такие решения. Изолировать Россию невозможно, поскольку она является одним из игроков глобальной экономики и финансового рынка. Попытка ее ограничить, отключить от SWIFT, заблокировать наши долговые обязательства приведет только к возмущениям внутри самих Штатов, поскольку там есть много интересантов российской экономики", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов объяснял, почему Евросоюз и США не смогут отключить Россию от международной платежной системы.

"Использование этой международной организации в политических целях нанесет довольно значительный ущерб репутации этой системы международных расчетов, поэтому я не уверен, что система SWIFT будет принимать решение о санкциях", - цитирует специалиста издание "Известия".