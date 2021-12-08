В Госдуме предложили обязать аптеки продавать лекарства поштучно Фото: Иван ВИСЛОВ

Депутаты Ярослав Нилов и Станислав Наумов направили письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко с предложением внести изменения в законодательство с целью обязать аптеки продавать лекарственные препараты поштучно (блистерами или ампулами).

"Просим вас дать поручение рассмотреть возможность внесения изменения в указанный приказ №403н с тем, чтобы обязать аптечные учреждения продавать лекарственные препараты поштучно (без нарушения первичной упаковки) по требованию покупателя", - цитирует текст письма RT.

Отмечается, что это мера позволит россиянам избежать переплаты за лекарства.

Ранее ОНФ предложил упростить систему госзакупок лекарств. По данным Народного фронта, за последние пять лет число несостоявшихся торгов по закупкам лекарств выросло примерно в три раза, передает "Российская газета".