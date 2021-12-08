В российских МФЦ почтили минутой молчания память погибших при стрельбе 7 декабря коллег

В российских МФЦ прошла минута молчания в знак памяти о погибших во время стрельбы 7 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду 8 декабря во всех московских МФЦ в 10 утра прошла минута молчания. Так сотрудники центров почтили память погибших во время стрельбы в центре госуслуг Рязанского района Москвы администратора-помощника по искреннему сервису Владимира Шеменева и сотрудника ЧОП Алексея Рузлева.

«Владимир был активным участником городских проектов, с радостью откликался на любые новые задачи и всегда был готов прийти на помощь посетителям. Ему было всего 34 года, у него остались жена и двое маленьких детей», - говорится в сообщении на странице Facebook «Мои документы Москва».

«Центры госуслуг «Мои Документы» выражают искренние соболезнования родным и близким погибших», - сказано в сообщении.

К минуте молчания присоединились сотрудними МФЦ и в других регионах Российской Федерации.

Как сообщалось ранее на kp.ru, 7 декабря в МФЦ «Рязанский» мужчина открыл стрельбу после того, как сотрудники попросили его надеть маску. Стрелявшего обезвредил оказавшийся в МФЦ сотрудник полиции. Два человека погибли, трое пострадали. Среди пострадавших есть ребенок.

Видео допроса задержанного смотрите здесь.