Сенатор Джабаров заявил, что Россия всегда находила общий язык с партией нового канцлера Германии Фото: REUTERS

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в Совете Федерации надеяться на конструктивную повестку отношений после избрания Олафа Шольца канцлером ФРГ.

"Мы надеемся, что и новый канцлер, представляющий социал-демократов, будет к нашей стране относиться конструктивно. То есть будет строить свою политику не на конфронтации, а на решении тех или иных проблем. Так что, я думаю, будем работать с новым правительством Германии", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Парламентарий напомнил о канцлере Герхарде Шредере, который был другом нашей страны, хоть и отстаивал национальные интересы.

Напомним, депутаты бундестага избрали Олафа Шольца новым канцлером Германии. Уточняется, что политик получил 395 голосов, передает ФАН.