Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Грецией достиг допандемийного уровня

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом сообщил, что товарооборот между двумя странами достиг допандемийного уровня.

- Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли где-то в объеме 35%, то в этом году рост (составил) 56%, мы практически достигли допандемийного уровня, — сказал глава государства.

Он отметил, что во время встречи премьера с членами правительства РФ уже были достигнуты «хорошие договоренности». Путин также выразил готовность обсудить с Мицотакисом любые вопросы, представляющие интерес для двух стран.

Ранее официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому сообщил, что Кириакос Мицотакис планирует обсудить с Владимиром Путиным сотрудничество в сферах энергетики, туризма, культуры и образования. Инокому отметил, что греческая дипломатия в сфере энергетики «значительно усилила геостратегическую позицию Афин и эффективно способствует продвижению национальных интересов Греции». Также политики обсудят международную повестку, сообщил он.