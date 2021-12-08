Путин обратился к Меркель на «ты» и пообещал продолжить общение Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин направил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель телеграмму, в которой выразил уверенность на продолжение дружеских отношений с политиком. В ней российский лидер обратился к Меркель на «ты».

«За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

В телеграмме глава государства отметил, что политики постоянно находились в контакте и пытались найти решение даже самых сложных ситуаций.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 8 декабря, Меркель сложила с себя полномочия канцлера Германии. Она возглавляла правительство страны в течение 16 лет.

2 декабря в честь Меркель была проведена торжественная церемония под названием «Вечерняя заря». Это высшая степень почета, которую Бундесвер может оказать гражданскому лицу. Например, так же провожали на заслуженный отдых Гельмута Коля — политического «крестного отца» Меркель и рекордсмена по продолжительности работы в должности канцлера.