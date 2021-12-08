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Звезды8 декабря 2021 12:19

Новая жалоба на песню Моргенштерна поступила в Генпрокуратуру

Отмечается, что речь идет о композиции "Братосын", которая описывает инцестуозные связи
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Новая жалоба на песню Моргенштерна поступила в Генпрокуратуру

Новая жалоба на песню Моргенштерна поступила в Генпрокуратуру

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центра правопорядка по Москве и Московской области направил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову запрос с просьбой привлечь рэпера Моргенштерна к ответственности по статье 6.21 части 2 КоАП за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

"Это важно не чтобы наказать кого-то конкретно, а чтоб защитить пока ещё существующую в российском обществе приверженность общепринятым морально-этическим установкам и психологическое здоровье будущих поколений граждан", - заявил руководитель центра Александр Хаминский в беседе с сайтом mk.ru.

Отмечается, что речь идет о композиции "Братосын", которая описывает инцестуозные связи. Общественники также попросили об удалении с информационных ресурсов отдельных треков и клипов артиста.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками. По его мнению, музыкант вовлекает в свою сферу общения огромную аудиторию молодежи.