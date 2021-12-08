Путин поздравил Олафа Шольца с вступлением в должность канцлера Германии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил нового канцлера Германии Олафа Шольца с вступлением в должность главы правительства страны. Российский лидер высказал намерение наладить конструктивный диалог с политиком.

«Отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов наших стран, но и для всей Европы. Рассчитываю на налаживание с вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», – сказано в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что хорошие отношения между Россией и Германий отвечают интересам граждан обеих стран и способствовали бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 8 декабря, Олаф Шольц вступил в должность федерального канцлера ФРГ. Напомним, 63-летний политик был мэром Гамбруга, а затем в правительстве Ангелы Меркель занимал пост министра финансов и вице-канцлера.