Премьер Греции отметил важную роль России на мировой арене

Кириакос Мицотакис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отметил важную роль РФ в мире.

Во время встречи предложил Путину обсудить «вопросы региональной повестки дня с учетом того, что Россия является постоянным членом СБ ООН и играет существенную роль в развитии многих событий в регионе и в мире в целом».

Мицотакис выразил надежду на развитие отношений с Россией, отметив перспективу увеличения торгово-экономического оборота, а также потенциал развития в области туризма.

Ранее Владимир Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Грецией достиг допандемийного уровня. Если в 2020 году наблюдался спад торговли где-то в объеме 35%, то в этом году рост составил 56%, отметил российский президент. Он отметил, что во время встречи премьера с членами правительства РФ уже были достигнуты «хорошие договоренности». Путин также выразил готовность обсудить с Мицотакисом любые вопросы, представляющие интерес для двух стран.