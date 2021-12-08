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Общество8 декабря 2021 12:41

Украинский журналист вызван на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждению вражды к россиянам

Уточняется, что в случае неявки, вопрос о возбуждении административного дела будет рассмотрен без его присутствия
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Украинского журналиста вызван на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждению вражды к россиянам

Украинского журналиста вызван на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждению вражды к россиянам

Фото: Иван МАКЕЕВ

Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что прокуратурой рассматривается вопрос о возбуждение дела об административном правонарушении в соответствии со статьей 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)

Известно, что журналист должен явиться в ведомство 24 декабря 2021 года в 10 часов утра для дачи объяснений. В случае неявки, вопрос о возбуждении административного дела будет рассмотрен без его присутствия.

Ранее киевский блогер и политик Анатолий Шарий заявил, что проживающий в Москве украинец Роман Цимбалюк позволяет себе откровенно антироссийские высказывания и выразил недоумение, почему российские власти не обращают внимание на откровенное разжигание розни, передает ФАН.