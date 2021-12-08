РБК: власти России пока не приняли окончательного решения по закону о QR-кодах

В России пока не приняли окончательного решения по закону о QR-кодах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские власти пока не приняли окончательное решение по проекту закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в Государственной думе и Кремле. Как рассказали собеседники издания, окончательное решение будет приниматься на основе эпидемиологической ситуации в стране. Уточняется, что речь идет об уровне коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции, темпов вакцинации населения, показателей смертности и прочем.

При этом источники уверены, что законопроект будет одобрен в трех чтениях в Госдуме. При этом дальнейшая его судьба остается неясной.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 30 752 случая COVID-19. С начала пандемии было выявлено 9 895 597 случаев. Лидером по заболеваемости стала Москва, где за сутки заболели 3004 человека. На втором месте идет Санкт-Петербург — 2209 случаев. Тройку замыкает Московская область — 1854 случаев. Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1 179 летальных исходов. Из больницы выписали 36 976 человек.