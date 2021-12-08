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Наука8 декабря 2021 12:52

Елена Шмелева сообщила, что «Единая Россия» расширит грантовую поддержку ученых

Политическая сила намерена привлекать в науку молодых ученых, отметила член ЕР
Абдулла ШАКИРОВ
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Председатель профильной комиссии генерального совета «Единой России» по образованию и науке Елена Шмелева

Председатель профильной комиссии генерального совета «Единой России» по образованию и науке Елена Шмелева

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Партия «Единая Россия» расширит грантовую поддержку научных исследований и ученых, заявила руководитель профильной комиссии генерального совета ЕР по образованию и науке Елена Шмелева.

«Единая Россия будет расширять все формы, связанные с грантовой поддержкой ученых, с теми актуальными запросами, которые транслирует общество через высокотехнологичный бизнес, через академические институты, получающие те инструменты поддержки, которые позволят развивать и привлекать молодых ученых», – сказала она в ходе выступления на Конгрессе молодых ученых в Сочи.

По словам Шмелевой, члены «Единой России» предусмотрели в проекте бюджета такие инициативы, как создание университетских кампусов и капитальный ремонт общежитий. Она отметила, что политическая сила формирует условия для повышения уровня жизни и социального взаимодействия ученых, например, создает центры коллективного пользования.