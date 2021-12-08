Песков о переговорах Путина и Байдена: "Особого повода для оптимизма пока нет" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена были продуктивными, но не настолько результативными, как хотелось бы.

"Особого повода для оптимизма пока нет, но тем не менее президенты условились, что по стратегическим вопросам безопасности в Европе, по тем самым так называемым "красным линиям" президенты назначат своих представителей, и эти представители вступят в переговоры", - заявил официальный представитель Кремля в беседе с "Пятым каналом".

Песков сообщил, что Путин предложил обнулить взаимные ограничения на работу дипломатов, но Вашингтон оказался к этому не готов.

Напомним, переговоры президентов продлились чуть больше двух часов. Разговор стал пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента, сообщает Life.ru

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в беседе было место и для юмора.

"В разговоре серьезных, умных людей такое нередко встречается. Получилась нормальная встреча двух лидеров", - поделился он.