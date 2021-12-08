Историк Шаповалов заявил, что СНГ помогло сохранить мир на постсоветском пространстве

Историк заявил, что СНГ помогло сохранить мир на постсоветском пространстве Фото: Минобороны РФ

Историк Борис Шаповалов заявил, что Содружество Независимых Государств помогло сохранить мир на постсоветском пространстве.

Специалист согласился, что СНГ было создано для мирного «развода» республик после распада СССР.

- Явным провалом можно назвать то, что мы не восстановили функциональное содружество в рамках СНГ, мы не сохранили содружество политик и экономик, как это было в Советском Союзе, но мы сохранили мир, мы не воевали друг с другом, как при развале Югославии, мы сохранили дружбу народов, единое экономическое, культурное, духовное пространство, — цитирует историка РИА Новости.

По мнению Шаповалова, СНГ могло стать аналогом Евросоюза, однако Соединенные Штаты Америки и другие западные страны помешали этому.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отметил важную роль РФ в мире. Во время встречи предложил Путину обсудить «вопросы региональной повестки дня с учетом того, что Россия является постоянным членом СБ ООН и играет существенную роль в развитии многих событий в регионе и в мире в целом». Мицотакис выразил надежду на развитие отношений с Россией, отметив перспективу увеличения торгово-экономического оборота, а также потенциал развития в области туризма.